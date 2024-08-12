«Барселона» не может зарегистрировать Ольмо, купленного за 62 миллиона

Финансовые проблемы мешают «Барселоне» сформировать заявку на сезон-2024/25.

У каталонского клуба возникли трудности с регистрацией ряда игроков, в том числе новичков.

В частности, Дани Ольмо, купленный у «Лейпцига» за 55+7 миллионов евро, де-юре не является футболистом «Барсы».

Чтобы получить разрешение регистрировать игроков, клубу необходимо найти 60 миллионов евро.

Для этого «Барселоне» нужно кого-то продать, однако спрос сейчас есть только на Френки де Йонга, Рональда Араухо и Рафинью.