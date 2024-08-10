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«МЮ» подпишет двух защитников «Баварии»

10 августа 2024, 17:59

«Манчестер Юнайтед» договорился с «Баварией» по условиям трансфера 24-летнего защитника Маттейса де Лигта. Манкунианцы заплатят за нидерландца 45 миллионов евро плюс выплата еще 5 миллионов предусмотрена в виде бонусов. Срок контракта составит 5 лет с возможностью продления еще на год.

«Бавария» также приняла предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере 26-летнего защитника Нуссаира Мазрауи. За марокканца манкунианцы заплатят 15 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов.

  • Де Лигт и Мазрауи выступают за «Баварию» с 2022 года.
  • Нидерландец в прошлом сезоне провел 30 матчей за клуб, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
  • Марокканец в сезоне-2022/23 сыграл в 29 встречах за мюнхенцев, сделал 4 голевых паса.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Манчестер Юнайтед Бавария де Лигт Матейс Мазрауи Нуссаир
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