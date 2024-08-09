Названы два события в «Спартаке», расстроившие Соболева

Нападающий «Спартака» Александр Соболев был разочарован отдельными событиями, происходящими в клубе этим летом.

Его расстроил трансфер форварда Виллиана Жозе из «Бетиса», хотя бразильца не рассматривали в качестве замены для Соболева.

«На рынке не так много футболистов с 10 голами в прошлом сезоне Ла Лиги, которые почти бесплатные и готовы приехать в «Спартак». Виллиана брали, потому что просто была возможность взять сильного игрока, Соболев тут ни при чем», – объяснил источник позицию московского клуба.

Также по Соболеву ударил уход Георгия Джикии, с которым не продлили контракт.

«Друг ушел, Саша понял, что один останется, а на остальных смотрел с подозрением: больше меня никто не любит и не ценит», – добавил источник.