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Названы два события в «Спартаке», расстроившие Соболева

9 августа 2024, 16:48
33

Нападающий «Спартака» Александр Соболев был разочарован отдельными событиями, происходящими в клубе этим летом.

Его расстроил трансфер форварда Виллиана Жозе из «Бетиса», хотя бразильца не рассматривали в качестве замены для Соболева.

«На рынке не так много футболистов с 10 голами в прошлом сезоне Ла Лиги, которые почти бесплатные и готовы приехать в «Спартак». Виллиана брали, потому что просто была возможность взять сильного игрока, Соболев тут ни при чем», – объяснил источник позицию московского клуба.

Также по Соболеву ударил уход Георгия Джикии, с которым не продлили контракт.

«Друг ушел, Саша понял, что один останется, а на остальных смотрел с подозрением: больше меня никто не любит и не ценит», – добавил источник.

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Источник: Sports
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Виллиан Жозе Соболев Александр
Комментарии (33)
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Иван Петров 1986
1723212060
А не пора ли с сашей заканчивать - задолбало уже.
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Цугундeр
1723212798
" Плакала Саша, как лес вырубали, Ей и теперь его жалко до слез." Оставьте уже растерявшегося парня в покое .Жалко уже его . Ну , да.. Умные ноги голове покоя не дают.. Что делать...
Ответить
R_a_i_n
1723213761
А за что тебя любить? За голубые сандали?
Ответить
...уефан
1723214136
...это уже похоже на разборки в "старшей группе" детского сада...
Ответить
алдан2014
1723215382
Саша потерялся .. пожалейте его кто нибудь.
Ответить
alefreddy
1723215477
Джикия ждет не дождется вперед
Ответить
val69
1723216018
Друг ушёл... пипец... С кем буду мутить воду. . Кроме его меня никто не любил....
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NewLife
1723217737
Капризная барышня, отрабатывай свою зарплату или ищи новый клуб(
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k611
1723219106
Что за капризы. Возомнил себя незаменим просто, а оказалось что это не так.
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VVM1964
1723219237
"Жора друг уходит Ухи просит ..." !))
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