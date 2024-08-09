Захарян пропустит начало сезона

Стало известно, сколько будет восстанавливаться 21-летний российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян. Он перенес операцию по поводу травмы сухожилия правой лодыжки.
«Мы рассчитываем, что Захарян восстановится в течение трех месяцев», – рассказал в пресс‑службе «Реал Сосьедад».
- В прошлом сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» 40 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи. Также до перехода в испанский клуб он сыграл в сезоне-2023/24 в 5 встречах за «Динамо», где отметился 2 мячами и 1 голевым пасом.
- Первый матч в новом сезоне Примеры «Реал Сосьедад» проведет дома 18 августа с «Райо Вальекано».
Источник: «Матч ТВ»