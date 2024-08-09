Захарян пропустит начало сезона

Стало известно, сколько будет восстанавливаться 21-летний российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян. Он перенес операцию по поводу травмы сухожилия правой лодыжки.

«Мы рассчитываем, что Захарян восстановится в течение трех месяцев», – рассказал в пресс‑службе «Реал Сосьедад».