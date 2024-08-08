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  • Бывший агент назвал варварством трату 60 млн евро за трансфер Ольмо в «Барселону»

Бывший агент назвал варварством трату 60 млн евро за трансфер Ольмо в «Барселону»

8 августа 2024, 16:01
4

Бывший футбольный агент Хосеп Мария Мингелья оценил ожидаемый переход полузащитника Дани Ольмо в «Барселону» из «РБ «Лейпциг». Сообщалось, что каталонцы заплатят за трансфер 55+7 миллионов евро.

«Дани Ольмо – хороший игрок. У него хорошая техника, уровень, культурный опыт... Но цена в 60 миллионов евро кажется мне варварством, потому что «Барса» не так остро нуждается в игроке на его позицию, есть игроки, которые могут занять его место.

Я ценю уровень Ольмо, но 60 миллионов евро – это перебор для подписания, которое не является абсолютно решающим. Если Ольмо не будет играть, это сможет сделать кто-то другой, ничего страшного не случится», – сказал Мингелья.

  • Вчера Ольмо прошел медосмотр для «Барселоны».
  • Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в 60 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне Ольмо провел за «РБ Лейпциг» 25 матчей, забил 8 голов, отдал 5 передач.
  • На Евро-2024 он сыграл за сборную Испании в 6 встречах, забил 3 гола, отдал 2 передачи.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Германия. Бундеслига Барселона РБ Лейпциг Ольмо Дани
Комментарии (4)
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Александр52
1723125423
Козлы, возьмите бесплатно Месси и возрождайте Барсу, но без Лапорты и его кармана.
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bulls27
1723136368
Классный игрок !!
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bulls27
1723137298
Очень хороший игрок !!!
Ответить
Romio-xxx
1723210923
По нынешним меркам не так уж и много 60 за такого игрока.
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