Бывший агент назвал варварством трату 60 млн евро за трансфер Ольмо в «Барселону»

Бывший футбольный агент Хосеп Мария Мингелья оценил ожидаемый переход полузащитника Дани Ольмо в «Барселону» из «РБ «Лейпциг». Сообщалось, что каталонцы заплатят за трансфер 55+7 миллионов евро.

«Дани Ольмо – хороший игрок. У него хорошая техника, уровень, культурный опыт... Но цена в 60 миллионов евро кажется мне варварством, потому что «Барса» не так остро нуждается в игроке на его позицию, есть игроки, которые могут занять его место.

Я ценю уровень Ольмо, но 60 миллионов евро – это перебор для подписания, которое не является абсолютно решающим. Если Ольмо не будет играть, это сможет сделать кто-то другой, ничего страшного не случится», – сказал Мингелья.