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Нгамале высказался о борьбе «Динамо» за титул с «Зенитом»

7 августа 2024, 09:02
9

Камерунский нападающий «Динамо» Муми Нгамале считает, что его команде нужно избежать ошибок прошлого сезона.

– После прошлого сезона многие говорили о том, что «Динамо» не хватило чемпионского опыта. На ваш взгляд, насколько ожидаема такая мощная реакция команды? «Динамо» начало нынешний сезон без группы ключевых игроков, но перед матчем с «Зенитом» у вас стопроцентный показатель.

– Это очень тяжело. Когда ты мог стать чемпионом, когда ты уже почувствовал вкус чемпионства, а потом лишился его. У нас было очень много игр, где мы потеряли нужные очки. Поэтому мы не должны повторять ошибок прошлого сезона.

Этот розыгрыш для нас будет совершенно другой, мы будем биться за победу в каждом матче и думать о чемпионстве. И нести эту мысль от игры к игре, и неважно, с кем мы будем играть.

– «Динамо» в прошлом сезоне дважды обыграло «Зенит», но не стало чемпионом. Камерун на ЧМ-2022 в Катаре обыграл Бразилию, но не сумел выйти из группы. Что общего между этими историями?

– Когда мы играли против сборной Бразилии на чемпионате мира и когда мы их обыграли, у нас в головах была мысль: и мы, и они, мы все люди. У них так же есть две руки, две ноги, голова. И мы смогли их обыграть. Да, мы камерунцы, они бразильцы, но мы осознали, что это те люди, против которых можно играть и которых можно обыгрывать. После этого матча во главу угла мы поставили веру в себя.

Если говорить о «Зените», то, конечно, это большой клуб, но это те же футболисты, что есть и у нас. Если зенитовцы могут пробежать 20 километров, то почему этого не можем сделать мы?

Я отмечу, что все матчи против «Зенита» доставляют мне большое удовольствие. Мне очень нравится играть против больших клубов. И я с нетерпением жду следующего матча.

  • В прошлом сезоне «Динамо» лидировало в РПЛ перед последним туром, но в итоге осталось 3-м в турнирной таблице.
  • После трех туров этого сезона «Зенит» и «Динамо» набрали по 9 очков. Команды сыграют между собой в Санкт-Петербурге 10 августа.

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Источник: «Россия 24»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Нгамале Муми
Комментарии (9)
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Cleaner
1723014580
Балабол динамовский. ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ в Динамо о чемпионстве треплются. Трындеть - не мешки ворочать...(
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DVOK68
1723019272
Бла-бла-бла
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paracetamol
1723020569
Бред малограмотного камерунца!
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neim
1723023453
" ... Этот розыгрыш для нас будет совершенно другой, мы будем биться за победу в каждом матче и думать о чемпионстве. И нести эту мысль от игры к игре, и неважно, с кем мы будем играть... " Не верю. Опять двадцать пять. Все хотят, все готовы биться, но при этом задача победить в чемпионате прямо не ставится руководством. Так проще потом объяснить свои неудачи. Вот поставили бы задачу победить, а потом, при не выполнении её, спрос с вас учинить, игроков и тренеров, как с гадов, да премий и всяких бонусов поурезать за разгильдяйство и не выполнении задач. Вот потом бы вы наверное "забегали".
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zigbert
1723036420
Да пока стопроцентный результат. Может Нгамале истину глаголит?
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