Нгамале высказался о борьбе «Динамо» за титул с «Зенитом»

Камерунский нападающий «Динамо» Муми Нгамале считает, что его команде нужно избежать ошибок прошлого сезона.

– После прошлого сезона многие говорили о том, что «Динамо» не хватило чемпионского опыта. На ваш взгляд, насколько ожидаема такая мощная реакция команды? «Динамо» начало нынешний сезон без группы ключевых игроков, но перед матчем с «Зенитом» у вас стопроцентный показатель.

– Это очень тяжело. Когда ты мог стать чемпионом, когда ты уже почувствовал вкус чемпионства, а потом лишился его. У нас было очень много игр, где мы потеряли нужные очки. Поэтому мы не должны повторять ошибок прошлого сезона.

Этот розыгрыш для нас будет совершенно другой, мы будем биться за победу в каждом матче и думать о чемпионстве. И нести эту мысль от игры к игре, и неважно, с кем мы будем играть.

– «Динамо» в прошлом сезоне дважды обыграло «Зенит», но не стало чемпионом. Камерун на ЧМ-2022 в Катаре обыграл Бразилию, но не сумел выйти из группы. Что общего между этими историями?

– Когда мы играли против сборной Бразилии на чемпионате мира и когда мы их обыграли, у нас в головах была мысль: и мы, и они, мы все люди. У них так же есть две руки, две ноги, голова. И мы смогли их обыграть. Да, мы камерунцы, они бразильцы, но мы осознали, что это те люди, против которых можно играть и которых можно обыгрывать. После этого матча во главу угла мы поставили веру в себя.

Если говорить о «Зените», то, конечно, это большой клуб, но это те же футболисты, что есть и у нас. Если зенитовцы могут пробежать 20 километров, то почему этого не можем сделать мы?

Я отмечу, что все матчи против «Зенита» доставляют мне большое удовольствие. Мне очень нравится играть против больших клубов. И я с нетерпением жду следующего матча.