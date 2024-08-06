Заявление «Сосьедада» об операции Захаряна

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян перенес операцию.

«Сегодня утром Арсену Захаряну сделали операцию в связи с повреждением сухожилий малоберцовой мышцы.

Операцию провел в Барселоне доктор Хорди Вега. Если не будет осложнений, игрока выпишут из больницы в среду 7 августа», – говорится в заявлении клуба.

Российский футболист травмировался 17 июля на тренировке.

Хавбек пропустит 2-3 месяца.

Год назад Захарян перешел в «Сосьедад» из «Динамо» за 13 млн евро.

Он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах дебютного сезона.

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