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  • Ещенко: «Джикию убрали, теперь могут потерять Соболева. Не понимаю, какой вектор развития у «Спартака»

Ещенко: «Джикию убрали, теперь могут потерять Соболева. Не понимаю, какой вектор развития у «Спартака»

5 августа 2024, 13:21
17

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ситуацию с нападающим команды Александром Соболевым.

– Что вы думаете о ситуации с Соболевым? Он точно перейдeт в другой клуб, раз его отстранили от тренировок с основой?

– Без понятия. Там сложная ситуация, которую надо знать изнутри. Тяжело что-то комментировать. Мое мнение – Соболеву не надо идти в «Зенит».

– Из-за высокой конкуренции?

– Просто из-за отношения. Соболев доказал, что он спартаковец. Не знаю, чего добивается руководство. Джикию убрали, теперь могут потерять Соболева. Не понимаю, какой вектор развития у клуба.

  • По данным Metaratings.ru, у «Спартака» нет предложений по Соболеву, а сам футболист продолжает индивидуальные тренировки. Ранее сообщалось о возможности перехода форварда в «Зенит».
  • 27-летний игрок выступает за «Спартак» с 2020 года, провел 140 матчей и забил 58 мячей.
  • Защитник Георгий Джикия ушел из московской команды летом на правах свободного агента.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей Соболев Александр
Комментарии (17)
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acor94
1722853788
Вектор развития? Почистить свинарник от дерьма.
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erybov1965
1722854925
А Ещенко,когда играл,понимал вектор развития клуба в тот период?
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алдан2014
1722854995
Андрей ты серьёзно не понимаешь? Или просто хочешь поддержать бывших партнёров? Ладно бы это ляпнул Губер,но ты ,что не видишь,что ребята не тянут( Джик? ), а соболек демарши устраивает клубу который из него миллионера сделал. Такие,кто не хочет или не может играть точно не нужны в команде
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Taps
1722855103
Вектор - всех в сортир слить ...
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alefreddy
1722855663
странно что не разобрался-бунтарей на выход
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andr45
1722859374
ЕЩЕНКО: «Не понимаю» Так ты всегда был безголовый) Именно поэтому тебя, дурика, Каррера и простил)
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ivany4
1722859464
Странно слышать такое от человека, проведшего пол сезона на лавке.)) А вектор развития у клуба самый что ни наесть простой - за клуб играют те кто хочет, кто умеет и кто достоин. Ну а остальные пусть выбирают, что им надо, а потом определяются где им место.
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FCSpartakM
1722861535
Соболев сказал, что думает о переходе в зенит и ему это мешает играть Тем временем Ещенко не понимает отстранения. Действительно
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oyabun
1722871105
Хотелось бы понять, а чем занимается сейчас в клубе Ещенко? Какую пользу приносит команде? Больше похоже на то, что бездумно раскачивает лодку подобными своими высказываниями.
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Александр.Т.
1722875363
Правильный вектор развития когда уберают баласт
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