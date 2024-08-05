Ещенко: «Джикию убрали, теперь могут потерять Соболева. Не понимаю, какой вектор развития у «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ситуацию с нападающим команды Александром Соболевым.

– Что вы думаете о ситуации с Соболевым? Он точно перейдeт в другой клуб, раз его отстранили от тренировок с основой?

– Без понятия. Там сложная ситуация, которую надо знать изнутри. Тяжело что-то комментировать. Мое мнение – Соболеву не надо идти в «Зенит».

– Из-за высокой конкуренции?

– Просто из-за отношения. Соболев доказал, что он спартаковец. Не знаю, чего добивается руководство. Джикию убрали, теперь могут потерять Соболева. Не понимаю, какой вектор развития у клуба.