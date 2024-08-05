Ещенко: «Джикию убрали, теперь могут потерять Соболева. Не понимаю, какой вектор развития у «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ситуацию с нападающим команды Александром Соболевым.
– Что вы думаете о ситуации с Соболевым? Он точно перейдeт в другой клуб, раз его отстранили от тренировок с основой?
– Без понятия. Там сложная ситуация, которую надо знать изнутри. Тяжело что-то комментировать. Мое мнение – Соболеву не надо идти в «Зенит».
– Из-за высокой конкуренции?
– Просто из-за отношения. Соболев доказал, что он спартаковец. Не знаю, чего добивается руководство. Джикию убрали, теперь могут потерять Соболева. Не понимаю, какой вектор развития у клуба.
- По данным Metaratings.ru, у «Спартака» нет предложений по Соболеву, а сам футболист продолжает индивидуальные тренировки. Ранее сообщалось о возможности перехода форварда в «Зенит».
- 27-летний игрок выступает за «Спартак» с 2020 года, провел 140 матчей и забил 58 мячей.
- Защитник Георгий Джикия ушел из московской команды летом на правах свободного агента.
Источник: Metaratings.ru