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  • В Москве в футболиста медиаклуба стреляли из травматического пистолета

В Москве в футболиста медиаклуба стреляли из травматического пистолета

5 августа 2024, 10:17
5

Полузащитник медиаклуба Fight Nights Николай Бозаджи рассказал о ситуации, которая с ним произошла в Москве. По данным Mash, 42-летний мужчина обстрелял четырех самокатчиков, предположительно, из травматического пистолета. Среди пострадавших был Бозаджи, минимум одна пуля попала ему в спину.

«Меня не теряйте, живой, здоровый! Попадание было, но ничего серьезного, спина вроде целая. Всю информацию дам позже. Идет разбирательство», – написал Бозаджи.

  • Инцидент произошел во 2-м Верхнем Михайловском проезде.
  • Сообщается, что полиция уже установила личность стрелявшего.

Источник: телеграм-канал Niko JR
Россия. Премьер-лига Медиафутбол
Комментарии (5)
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Spartak_forv@
1722843349
Стрельбу по самокатчикам скоро олимпийским видом спорта сделают
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gennadiy
1722846366
Ух ты, это же медиа клуб, вот это история.В простых людей стреляют и самокатами давят это да, а тут медиа клуб, однако...
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ivany4
1722856739
А что по этому поводу думает мосдума и госдума?? Лишний раз убеждаюсь, что в России вредны "мягкие и обобщающие" законы.
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rash1959
1722860309
А из рогатки можно по этим ... движущимся мишеням? Что самокат, что рогатка, и то и другое что то такое, из детства.
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