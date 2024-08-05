В Москве в футболиста медиаклуба стреляли из травматического пистолета

Полузащитник медиаклуба Fight Nights Николай Бозаджи рассказал о ситуации, которая с ним произошла в Москве. По данным Mash, 42-летний мужчина обстрелял четырех самокатчиков, предположительно, из травматического пистолета. Среди пострадавших был Бозаджи, минимум одна пуля попала ему в спину.
«Меня не теряйте, живой, здоровый! Попадание было, но ничего серьезного, спина вроде целая. Всю информацию дам позже. Идет разбирательство», – написал Бозаджи.
- Инцидент произошел во 2-м Верхнем Михайловском проезде.
- Сообщается, что полиция уже установила личность стрелявшего.
Источник: телеграм-канал Niko JR