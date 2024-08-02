Эндрик сделал президенту «Реала» необычный подарок

Летний новичок «Реала» Эндрик подарил президенту клуба Флорентино Пересу его портрет из мха.

Когда бразилец был в США на Кубке Америки, он увидел это творение и решил выкупить его.

Эндрик сделал Пересу необычный подарок в день своей презентации в качестве игрока «Реала» – 27 июля.

Автор портрета – аргентинская художница Палома Теппа.

В своих произведениях она объединяет искусство и любовь к природе.

Теппа сделала этот портрет 7 лет назад.

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