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  • Экс-тренер «Зенита»: «Соболев – не Дзюба, не верю, что он так может заиграть»

Экс-тренер «Зенита»: «Соболев – не Дзюба, не верю, что он так может заиграть»

2 августа 2024, 10:33
4

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает, что потенциальный новичок петербуржцев Александр Соболев не обладает теми качествами, которые были у экс-форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

– Сейчас в обойме «Зенита» 29 футболистов, кто из них в ближайшее время покинет команду?

– Будут искать возможность отправить в аренду того же Сутормина. С Чистяковым такая же ситуация и с Бакаевым, который не имеет шансов попасть в основу. Как и Ахметов. Думаю, Коваленко имеет смысл вернуть в Самару. Под руководством Осинькина он прибавит. Вот и набирается пять-шесть человек, которые, по сути, сейчас не задействованы. Тем более что снизу поджимают ребята из молодежной команды.

– Про Сергеева тоже давно ходят разговоры, что переберется в «Крылья».

– Сергеев, думаю, останется в «Зените» и будет играть – он пользу приносит большую. Его коронка – умение результативно выходить на замену. В стартовом составе как-то у него не очень получается. И потом схема с двумя нападающими – Кассьеррой и Сергеевым – не очень удачно работает. Колумбиец лучше выглядит в «одиночку», когда фланги играют. Но Сергеев нужен. Другое дело, что не прекращаются слухи по поводу перехода Соболева.

– Да, уже два месяца.

Если Соболев все-таки придет, тогда есть смысл Сергеева куда-то отдать в аренду. В те же «Крылья», где он раньше играл здорово. А держать и Кассьерру, и Сергеева, и Изидора, и Соболева – как-то дороговато. Зарплатная ведомость тоже не резиновая. Могу сказать, что в свое время, лет семь-восемь назад, я не очень был доволен переездом Дзюбы в Петербург. Знал его по юношеской сборной России, и мне казалось, что он здесь не нужен. Но ошибся. Артем провел в «Зените» очень сильные сезоны, много забивал, а его связку с Азмуном никто до сих пор затмить не смог.

– К сожалению, да.

– Но Соболев – не Дзюба, не верю, что он так может заиграть. Но у Семака чутье прекрасное, он редко ошибается. Как понимаю, именно главный тренер «Зенита» в спартаковце заинтересован. Если он кого-то хочет взять, то знает, как вписать в схему. Так получилось с Фернандесом.

– Странно, что Семаку так нужен форвард «аля-Дзюба». В современном футболе можно легко без него обойтись.

– Дзюба как-то сказал, мол, зря его считают деревянным, он же из спартаковской школы. Артем, действительно, внизу хорошо работал, мячи получал, цеплялся за них, освобождал зону, куда Азмун врывался. Дзюба – классный футболист, просто его время подошло. Таких качеств у Соболева я не вижу. На него надо только «грузить».

  • Рапопорт был главным тренером «Зенита» в августе–ноябре 2002 года.
  • 27-летний нападающий Александр Соболев отстранен от тренировок с основным составом «Спартака».
  • Артем Дзюба играл в «Зените» в 2015–2022 годах с перерывом на полугодичную аренду в тульский «Арсенал» весной 2018-го. Сейчас 35-летний форвард без клуба.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Соболев Александр Раппопорт Борис
Комментарии (4)
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"supermax"
1722587166
Не купят, не узнают ...
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Павелий
1722588131
"Связку [Дзюбы] с Азмуном никто до сих пор затмить не смог". Конечно, больше никто не выкладывает в сеть интимные игрища из раздевалки.
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MazaiNN
1722590448
Соболев скорее импотенциальный игрок Зенита.
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