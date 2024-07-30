Представитель Захаряна объяснил согласие Арсена перенести операцию перед стартом нового сезона

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна, подтвердил, что игроку потребуется хирургическое вмешательство.
- Российский футболист травмировался 17 июля на тренировке.
- У него диагностировано повреждение сухожилий малоберцовой мышцы.
«У Арсена есть определeнная травма голеностопа, которую если сейчас не прооперировать, то может быть рецидив.
Было принято решение о проведении операции. Она будет на следующей неделе в Испании.
По срокам восстановления Захаряна ничего сказать не могу», – сказал Голубин.
- Год назад Захарян перешел в «Сосьедад» из «Динамо» за 13 млн евро.
- Он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах дебютного сезона.
Источник: «Чемпионат»