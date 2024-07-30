Представитель Захаряна объяснил согласие Арсена перенести операцию перед стартом нового сезона

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна, подтвердил, что игроку потребуется хирургическое вмешательство.

Российский футболист травмировался 17 июля на тренировке.

У него диагностировано повреждение сухожилий малоберцовой мышцы.

«У Арсена есть определeнная травма голеностопа, которую если сейчас не прооперировать, то может быть рецидив.

Было принято решение о проведении операции. Она будет на следующей неделе в Испании.

По срокам восстановления Захаряна ничего сказать не могу», – сказал Голубин.