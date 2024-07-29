Динамовец Даса: «Мы показали, что можем бороться с «Зенитом»

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о конкуренции с «Зенитом».

«В последнем сезоне мы показали, что можем бороться с «Зенитом». Конечно, у них очень хорошая команда с сильными игроками. У них произошли большие изменения, чтобы остаться на высоком уровне.

Будет сложно с ними соревноваться, но давайте посмотрим, что получится», – сказал Даса.