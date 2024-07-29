Динамовец Даса: «Мы показали, что можем бороться с «Зенитом»

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о конкуренции с «Зенитом».
«В последнем сезоне мы показали, что можем бороться с «Зенитом». Конечно, у них очень хорошая команда с сильными игроками. У них произошли большие изменения, чтобы остаться на высоком уровне.
Будет сложно с ними соревноваться, но давайте посмотрим, что получится», – сказал Даса.
- «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
- «Динамо» в прошлом сезоне взяло бронзу.
- «Зенит» и «Динамо» идут в сезоне РПЛ без потерь.
Источник: «Чемпионат»