Ольмо настаивает на переходе в «Барселону»

Полузащитник Дани Ольмо намерен перейти из «РБ Лейпциг» в «Барселону». По данным Mundo Deportivo, футболист настаивает на трансфер в «блауграну», несмотря на более выгодные предложения от других клубов.

Ранее каталонцы предложил полузащитнику пятилетний контракт, а «РБ Лейпцигу» 40 миллионов евро и бонусы, приближающие общую сумму к 60 миллионам. Немецкий клуб по-прежнему ориентируется на эту цену, хотя пункт об отступных футболиста больше не действует. Для достижения соглашения «Барселоне» необходимо убедить «РБ Лейпциг» снизить финансовые требования, однако испанцы считают, что с каждым днем трансфер становится все ближе.

В спортивном руководстве сине-гранатовых высоко ценят Ольмо, который мечтает вернуться в клуб, за его игровую универсальность и способность забивать голы. После двух встреч с его агентами предстоящая неделя считается решающей для потенциальной сделки.