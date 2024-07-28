Ольмо настаивает на переходе в «Барселону»

Полузащитник Дани Ольмо намерен перейти из «РБ Лейпциг» в «Барселону». По данным Mundo Deportivo, футболист настаивает на трансфер в «блауграну», несмотря на более выгодные предложения от других клубов.
Ранее каталонцы предложил полузащитнику пятилетний контракт, а «РБ Лейпцигу» 40 миллионов евро и бонусы, приближающие общую сумму к 60 миллионам. Немецкий клуб по-прежнему ориентируется на эту цену, хотя пункт об отступных футболиста больше не действует. Для достижения соглашения «Барселоне» необходимо убедить «РБ Лейпциг» снизить финансовые требования, однако испанцы считают, что с каждым днем трансфер становится все ближе.
В спортивном руководстве сине-гранатовых высоко ценят Ольмо, который мечтает вернуться в клуб, за его игровую универсальность и способность забивать голы. После двух встреч с его агентами предстоящая неделя считается решающей для потенциальной сделки.
- Ольмо занимался в академии «Барселоны» с 2007 по 2014 годы, после чего ушел в загребское «Динамо».
- 26-летний испанец провел в прошлом сезоне 25 матчей за «РБ Лейпциг», забил 8 голов, отдал 5 передач.
- На Евро-2024 на его счету 6 игр, 3 забитых мяча и 2 голевых паса.
- Контракт Ольмо с немецким клубом рассчитан до 2027 года.
- Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.