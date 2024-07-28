Глушаков высказался о предстоящем матче со «Спартаком»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков дал комментарий по будущему матчу 2-го тура РПЛ «Химки» – «Спартак».
«Спартак» мне не чужой, против него всегда приятно играть, и дома, и в гостях. У клуба много болельщиков, остался знакомый персонал, с несколькими футболистами, с которыми вместе играли, поддерживаем общение.
Желания что-то кому-то доказывать нет, но есть большой интерес к самой игре и результату. Именитый клуб, на него все настраиваются по-особому», – сказал Глушаков.
- Игрок провел в «Спартаке» 2013-2019 годы.
- С командой Глушаков брал РПЛ.
- Игра «Химки» – «Спартак» начнется в 15:00 мск.
Источник: официальный сайт «Химок»