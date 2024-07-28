Глушаков высказался о предстоящем матче со «Спартаком»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков дал комментарий по будущему матчу 2-го тура РПЛ «Химки» – «Спартак».

«Спартак» мне не чужой, против него всегда приятно играть, и дома, и в гостях. У клуба много болельщиков, остался знакомый персонал, с несколькими футболистами, с которыми вместе играли, поддерживаем общение.

Желания что-то кому-то доказывать нет, но есть большой интерес к самой игре и результату. Именитый клуб, на него все настраиваются по-особому», – сказал Глушаков.