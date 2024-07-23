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  • Первый тренер Соболева прокомментировал отстранение игрока от «Спартака»

Первый тренер Соболева прокомментировал отстранение игрока от «Спартака»

23 июля 2024, 23:48
4

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, прокомментировал отстранение игрока от основы.

«Если отстранили, значит, всe‑таки продадут. Ну и что, если он перейдeт в другой клуб? Это профессия!

Могу пожелать, чтобы он быстрее начал нормально играть. Желаю ему, чтобы всe устаканилось. Невозможно в таком состоянии нормально играть. Когда всe это пройдeт, всe будет нормально. Скорее бы всe это уже решилось», – сказал Горбунов.

  • Соболев провел в «Спартаке» 4 года.
  • За это время он провел за команду 140 матчей, забил 58 голов, сделал 32 ассиста.
  • 27-летний Соболев стоит 7,5 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (4)
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andrei-sarap-yandex
1721771800
да
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timon2401
1721793322
если невозможно, так какого *** выходит?? присел бы на лавку( причин можно найти кучу)
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evgevg13
1721794068
Уже даже не смешно...
Ответить
SPACE TRUCKIN
1721808718
единицы уже остались,кто остался верен одним цветам...
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