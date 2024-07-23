Первый тренер Соболева прокомментировал отстранение игрока от «Спартака»

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, прокомментировал отстранение игрока от основы.
«Если отстранили, значит, всe‑таки продадут. Ну и что, если он перейдeт в другой клуб? Это профессия!
Могу пожелать, чтобы он быстрее начал нормально играть. Желаю ему, чтобы всe устаканилось. Невозможно в таком состоянии нормально играть. Когда всe это пройдeт, всe будет нормально. Скорее бы всe это уже решилось», – сказал Горбунов.
- Соболев провел в «Спартаке» 4 года.
- За это время он провел за команду 140 матчей, забил 58 голов, сделал 32 ассиста.
- 27-летний Соболев стоит 7,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»