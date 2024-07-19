Корнеев раскритиковал руководство «Спартака» за покупку Виллиана Жозе

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о переходе Виллиана Жозе в «Спартак».

«Виллиан – это качественный игрок. Но я никак не пойму, почему с возможностями «Спартака» они подписывают игрока, которому скоро исполнится 33 года?

Зачем тогда Амарал и руководство всем рассказывает о какой-то стратегии развития «Спартака», покупки игроков и их продажи в будущем? Не понимаю!» – сказал Корнеев.