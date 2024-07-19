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  • Корнеев раскритиковал руководство «Спартака» за покупку Виллиана Жозе

Корнеев раскритиковал руководство «Спартака» за покупку Виллиана Жозе

19 июля 2024, 18:23
12

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о переходе Виллиана Жозе в «Спартак».

«Виллиан – это качественный игрок. Но я никак не пойму, почему с возможностями «Спартака» они подписывают игрока, которому скоро исполнится 33 года?

Зачем тогда Амарал и руководство всем рассказывает о какой-то стратегии развития «Спартака», покупки игроков и их продажи в будущем? Не понимаю!» – сказал Корнеев.

  • Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» этим летом за 2 млн евро.
  • 32-летний бразилец подписал с московским клубом контракт на 2 года.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Виллиан Жозе
Комментарии (12)
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DVOK68
1721404315
Стратегия есть но без развития.Выиграть здесь и сейчас.Потом будет потом,это уже для нонешнех пиджаков неинтересно.Не получается здесь и сейчас?Ничего ужасного,есть следующий сезон и так далее.Не только у Спартака так,у многих такая "стратегия". Поэтому и подбирают состав под "здесь и сейчас")
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NewLife
1721407929
Как же ты, дурень, не поймешь, хотели Мбаппе, но он против переезда.
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ivany4
1721411613
Вот почему, бывшие футбольные функционеры, бывшие тренеры, бывшие игроки, гражданин Нидерландов, и все в одном лице, - считают ошибкой действия клуба, если не понимают его намерений и стратегии?
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