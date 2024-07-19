Корнеев раскритиковал руководство «Спартака» за покупку Виллиана Жозе

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о переходе Виллиана Жозе в «Спартак».
«Виллиан – это качественный игрок. Но я никак не пойму, почему с возможностями «Спартака» они подписывают игрока, которому скоро исполнится 33 года?
Зачем тогда Амарал и руководство всем рассказывает о какой-то стратегии развития «Спартака», покупки игроков и их продажи в будущем? Не понимаю!» – сказал Корнеев.
- Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» этим летом за 2 млн евро.
- 32-летний бразилец подписал с московским клубом контракт на 2 года.
Источник: Metaratings.ru