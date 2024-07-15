Генич намекнул, матчи какого клуба он не будет комментировать в новом сезоне

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал понять, что не будет работать на матчах «Зенита» в новом сезоне.

«Возможно, я бы поспорил с Максим Глушенковым из «Зенита» на количество его голов в сезоне.

И на то, «сколько Макс забьет в матчах, которые я буду комментировать».

Мой прогноз – ноль!» – написал Генич.