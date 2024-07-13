1-я тренировка Захаряна на предсезонке продлилась 20 минут

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян приступил к предсезонной подготовке. Ради нее россиянин сократил отпуск.
Первое занятие Арсена продлилось 20 минут – по их истечении игрок ушел в раздевалку. В чем дело, не сообщается.
- В прошлом сезоне 21-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 40 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи. Также до перехода в испанский клуб он сыграл в 5 встречах за «Динамо», где отметился 2 мячами и 1 голевым пасом.
- Первый матч в новом сезоне Примеры «Реал Сосьедад» проведет дома 18 августа с «Райо Вальекано».
- Арсен куплен год назад у «Динамо» за 13 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo