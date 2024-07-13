1-я тренировка Захаряна на предсезонке продлилась 20 минут

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян приступил к предсезонной подготовке. Ради нее россиянин сократил отпуск.

Первое занятие Арсена продлилось 20 минут – по их истечении игрок ушел в раздевалку. В чем дело, не сообщается.