Захарян приступил к тренировкам с «Сосьедадом»

Полузащитник Арсен Захарян приступил к тренировкам с «Реал Сосьедад» в рамках подготовки к новому сезону. В начале июня хавбек пропустил товарищеский матч сборной России с Беларусью из-за простуды.

В прошлом сезоне 21-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 40 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи. Также до перехода в испанский клуб он сыграл в 5 встречах за «Динамо», где отметился 2 мячами и 1 голевым пасом.

Первый матч в новом сезоне Примеры «Реал Сосьедад» проведет дома 18 августа с «Райо Вальекано».