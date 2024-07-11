Гендиректор «Спартака» признал, что Виллиан Жозе не имеет долгосрочной перспективы

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о новобранце команды – нападающем Виллиане Жозе.

– Можете объяснить логику трансфера Виллиана Жозе, которому 32 года, но до этого клуб не продлил Джикию, которому 30?

– Имеет значение не только возраст, но и игровая позиция. Со спортивным блоком было принято решение, что нам необходимо усиление на позицию форварда более опытным футболистом.

Наверное, Виллиан Жозе не имеет долгосрочной перспективы. Скорее всего. Но в ближайшие годы он может помочь клубу. Посмотрим, какую пользу он принесeт. На данный момент мы рассчитываем, что Виллиан Жозе сможет дать какой-то результат здесь и сейчас.