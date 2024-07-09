Финансовые подробности скорого трансфера Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Появились детали готовящегося трансфера форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Зенит» заплатит за игрока 8 миллионов евро без учета агентских выплат и подписного бонуса футболисту.

Зарплата Соболева в Санкт-Петербурге будет 2 миллиона евро в год без учета бонусов.

«При этом в среднем за сезон Соболев будет зарабатывать несколько больше, чем в московской команде – если приплюсовать к окладу тот самый подписной бонус и разбить его в равных долях по годам», – уточнил источник.