Финансовые подробности скорого трансфера Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Появились детали готовящегося трансфера форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
«Зенит» заплатит за игрока 8 миллионов евро без учета агентских выплат и подписного бонуса футболисту.
Зарплата Соболева в Санкт-Петербурге будет 2 миллиона евро в год без учета бонусов.
«При этом в среднем за сезон Соболев будет зарабатывать несколько больше, чем в московской команде – если приплюсовать к окладу тот самый подписной бонус и разбить его в равных долях по годам», – уточнил источник.
- По данным РИА Новости, трансфер будет оформлен в течение пары дней.
- В минувшем сезоне 27-летний Соболев провел за «Спартак» 34 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.
- Соболев в «Спартаке» 4 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»