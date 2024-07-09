Названа сумма, которую «Динамо» готово заплатить за Облякова

«Динамо» не готово приобрести у ЦСКА полузащитника Ивана Облякова за 15 миллионов евро. По данным «Евро-Футбол.Ру», бело-голубые готовы заплатить за 26-летнего хавбека только 10 миллионов.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил об интересе к футболисту со стороны «Зенита» и «Динамо». При этом ЦСКА не готов продавать игрока меньше чем за 15 миллионов.

26-летний Обляков провел за красно-синих 38 матчей в прошлом сезоне, забил 4 гола, отдал 5 передач.

Он выступает в ЦСКА с 2018 года.

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