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  • Соболев болезненно отреагировал на летний трансфер «Спартака»

Соболев болезненно отреагировал на летний трансфер «Спартака»

8 июля 2024, 14:50
24

Нападающему «Спартака» Александру Соболеву не понравилось решение клуба усилить атаку бразильцем Виллианом Жозе.

Подробности раскрыл футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире ютуб-шоу «Это футбол, брат!».

– Соболева сильно взбесил приход Виллиана Жозе, он очень болезненно это воспринял. Есть серия проблем. У Соболева есть недовольство прошлым годом.

– У «Спартака» тоже должно быть недовольство по отношению к Соболеву – это был его худший сезон в команде.

– Сто процентов. Но у Соболева есть оправдание: его плохо использовал Абаскаль. Плюс, скорее всего, ему показалось, что менеджмент клуба недостаточно поддержал его и встал на сторону тренера. Приход Станковича тоже не внушает оптимизма.

– Почему?

– Это достаточно деспотичный, строгий тренер, который будет делать ставку на иностранцев. Я в этом уверен. Соболеву звонило руководство клуба и спрашивало про дальнейшую жизнь.

– Они хотели его продлить?

– Они хотели его продлить на три года, но при этом сказали: «Ты быстро думай, потому что если нет, мы возьмем под тебя нападающего».

Соболев – амбициозный парень, его это обидело. Он понимает, что Угальде, купленный за баснословные деньги новым руководством, будет выходить, как бы плохо ни играл. Виллиан Жозе тоже будет играть.

  • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • В прошедшем сезоне он забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.
  • Сообщалось о желании «Зенита» купить 27-летнего форварда.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Виллиан Жозе Соболев Александр Гурцкая Тимур
Комментарии (24)
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DOCTOR PENALTY
1720440404
Дельфин приплыл. (((
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slavа0508
1720440626
Откуда инфа то . можно предполагать а не писать как факт ...
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k611
1720441228
У самого Соболева всё это выяснить слабо. Сплетни собирают всякие...
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...короче
1720441395
...определяйтесь уже с этим Соболевым... Достало(...
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FCSpartakM
1720446308
уже не первый раз Гурцкая отсебятину городит. Угальде не вчера взяли. И Угальде не выходил беспрекословно в старте. Какая логика у руководства ставить того, кто не заиграет? Тип хейта от болельщиков не существует?
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zigbert
1720449117
Только сейчас и не хватало слушать этого трепача. Откуда Гурцкая знает как Станкович будет использовать Соболева. Сейчас это игрок основного состава.
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шахта Заполярная
1720457288
Что гурцкая, что карпов грязные сплетники.
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АЛЕКС 58
1720457451
Сапсем бАльной стал дельфинчик!
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rash1959
1720458500
соболю вместо поиска причин надо было лучше играть и больше забивать, а язык свой поглубже запхать себе внутрь, куда угодно.
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VVM1964
1720466096
Вот что-то не сочувствую болезному ... )
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