Соболев болезненно отреагировал на летний трансфер «Спартака»

Нападающему «Спартака» Александру Соболеву не понравилось решение клуба усилить атаку бразильцем Виллианом Жозе.

Подробности раскрыл футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире ютуб-шоу «Это футбол, брат!».

– Соболева сильно взбесил приход Виллиана Жозе, он очень болезненно это воспринял. Есть серия проблем. У Соболева есть недовольство прошлым годом.

– У «Спартака» тоже должно быть недовольство по отношению к Соболеву – это был его худший сезон в команде.

– Сто процентов. Но у Соболева есть оправдание: его плохо использовал Абаскаль. Плюс, скорее всего, ему показалось, что менеджмент клуба недостаточно поддержал его и встал на сторону тренера. Приход Станковича тоже не внушает оптимизма.

– Почему?

– Это достаточно деспотичный, строгий тренер, который будет делать ставку на иностранцев. Я в этом уверен. Соболеву звонило руководство клуба и спрашивало про дальнейшую жизнь.

– Они хотели его продлить?

– Они хотели его продлить на три года, но при этом сказали: «Ты быстро думай, потому что если нет, мы возьмем под тебя нападающего».

Соболев – амбициозный парень, его это обидело. Он понимает, что Угальде, купленный за баснословные деньги новым руководством, будет выходить, как бы плохо ни играл. Виллиан Жозе тоже будет играть.

Соболев в «Спартаке» с 2020 года.

В прошедшем сезоне он забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.

Сообщалось о желании «Зенита» купить 27-летнего форварда.

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