Агент Захаряна высказался о будущем игрока в «Сосьедаде»

Агент российского полузащитника Арсена Захаряна Геннадий Голубин поделился информацией о будущем игрока в «Реал Сосьедаде».

«Пока он не готовится к следующему сезону, Арсен начнeт подготовку 11 июля. Нет мысли о том, что «Реал Сосьедад» готов отдать его в аренду или просто с ним попрощаться. Команда на него рассчитывает. Первый сезон у него был адаптивным. Сейчас он должен начать прибавлять», – пояснил агент.