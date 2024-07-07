Агент Захаряна высказался о будущем игрока в «Сосьедаде»

Агент российского полузащитника Арсена Захаряна Геннадий Голубин поделился информацией о будущем игрока в «Реал Сосьедаде».
«Пока он не готовится к следующему сезону, Арсен начнeт подготовку 11 июля. Нет мысли о том, что «Реал Сосьедад» готов отдать его в аренду или просто с ним попрощаться. Команда на него рассчитывает. Первый сезон у него был адаптивным. Сейчас он должен начать прибавлять», – пояснил агент.
- «Реал Сосьедад» в завершившемся розыгрыше Ла Лиги финишировал на 6-й строчке в таблице. Команда заработала 60 очков в 38 играх. Этот результат позволит команде принять участие в Лиге Европы.
- У руля баскского коллектива находится Иманоль Альгуасиль.
- 21-летний атакующий хавбек Арсен Захарян, пополнивший состав «Сосьедад» летом 2023 года, провел 40 поединков в минувшем сезоне.
- В них воспитанник «Динамо» записал на свой счет 1 гол. Также в активе Арсена 2 голевых паса.
- Трудовое соглашение Захаряна с испанским клубом рассчитано до 2029 года. Ранее в «Реал Сосьедаде» заявили, что рассчитывают на российского хавбека и не собираются отдавать в другую команду.
Источник: Metaratings.ru