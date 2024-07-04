«ПСЖ» возобновил переговоры по Киммиху

«ПСЖ» вновь заинтересовался полузащитником «Баварии» Йозуа Киммихом. В данный момент клуб ведет переговоры, чтобы договориться с 29-летним немецким футболистом о переходе.
Главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике нравятся техника и лидерские качества хавбека, но больше всего – его универсальность.
Парижане вернулись к кандидатуре Киммиха из-за трудностей с подписанием 19-летнего полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша, за которы лиссабонцы хотят получить около 100 миллионов евро.
- Также Киммихом интересуется «Манчестер Сити».
- Контракт игрока с «Баварией» истекает в 2025 году.
- В минувшем сезоне Киммих провел за мюнхенцев 43 матча, забил 2 гола, отдал 10 передач.
Источник: RMC Sport