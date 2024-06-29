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Орлов ответил, кто талантливее – Кокорин или Тюкавин

29 июня 2024, 12:33
6

Комментатор Геннадий Орлов сравнил бывшего и нынешнего форвардов «Динамо»: Александра Кокорина и Константина Тюкавина.

– «Зенит» кусает локти из-за того, что не подписал Тюкавина?

– Почему? «Динамо» хорошо сработало, продлило контракт. Правильное решение москвичей, сохранили важного футболиста. Но мне почему-то кажется, что Тюкавин – это игрок для РПЛ. Не уверен, что он является нападающим европейского уровня. Пока так... Поживем – увидим.

– Кокорин был талантливее?

– Конечно. Он и на фланге играл, и в центре. Самобытный футболист. Талант. Не реализовал себя. Ну тут уже сам виноват, голова на плечах тоже должна быть.

  • 22-летний Тюкавин стоит 16 миллионов евро.
  • У него контракт до 2028 года.
  • Игроком интересуются в Европе.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Арис Кокорин Александр Тюкавин Константин Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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Spartak_forv@
1719654393
Вот если бы Тюкавин в зенит перешёл,сразу стал бы игроком не то что европейского,а галактического уровня!
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Красногвардейчик
1719657513
Но мне почему-то кажется, что Тюкавин — это игрок для РПЛ. Не уверен, что он является нападающим европейского уровня =============================== А Зенит разве для выступлений в Европе всех в РПЛ скупает?
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Cleaner
1719658050
Кокорин так и остался подающим большие надежды ГОПНИКОМ. У Тюкавина есть все шансы стать действительно большим игроком. Для этого Тюкавину нужно УХОДИТЬ из Динамо. Это обязательное условие!!! В Динамо он быстро СТУХНЕТ. Без вариантов.
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...короче
1719658832
...жили были Тюк и Кок)...
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FCSpartakM
1719665382
Кек. Кокорин игрок европейского уровня? Кто -нибудь видел вообще хоть 1 топ сезон от Кокорина? Даже Смолов себя реализовал лучше в индивидуальном плане. Кока настолько топ игрок, что фиалки вообще поражались, что это за существо такое. Это даже провалом не назовешь. Это какой-то кринж был
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алдан2014
1719667432
Когда Орлову задают много вопросов о футболе,то он несёт чушь бывает. Местами даже вопиющую некомпетентность. На днях заявил ,что Линекер не был в футболе легендой. Боюсь ,что в Англии получил бы в глаз за это.
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