Орлов ответил, кто талантливее – Кокорин или Тюкавин

Комментатор Геннадий Орлов сравнил бывшего и нынешнего форвардов «Динамо»: Александра Кокорина и Константина Тюкавина.

– «Зенит» кусает локти из-за того, что не подписал Тюкавина?

– Почему? «Динамо» хорошо сработало, продлило контракт. Правильное решение москвичей, сохранили важного футболиста. Но мне почему-то кажется, что Тюкавин – это игрок для РПЛ. Не уверен, что он является нападающим европейского уровня. Пока так... Поживем – увидим.

– Кокорин был талантливее?

– Конечно. Он и на фланге играл, и в центре. Самобытный футболист. Талант. Не реализовал себя. Ну тут уже сам виноват, голова на плечах тоже должна быть.