Тяпушкин объяснил, в чем Сафонов сильнее Доннаруммы

Бывший вратарь «Спартака» и «Динамо» Дмитрий Тяпушкин сравнил вратарей «ПСЖ»: Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннарумму.
«Думаю, Сафонов прямо сейчас №1 в стране. В последнее время игра вратаря ногами уже стала неотъемлемой частью общекомандных действий, и Сафонов в это вписывается очень хорошо. Мне кажется, «ПСЖ» именно такого вратаря и искал. Я много футбола смотрю, в том числе чемпионат Франции и «Пари Сен-Жермен». Думаю, именно в этом компоненте Матвей будет превосходить Доннарумму.
Многое зависит от видения главного тренера и его коннекта с тренером вратарей. Как команда будет выходить из обороны в атаку. Конечно, в «ПСЖ» подбор игроков в защите приличный. Они спокойно могут выходить от ворот через пас. Я думаю, что Матвей спокойно впишется в эту структуру. А в игре на линии и Сафонов, и Доннарумма одинаково хороши». – сказал Тяпушкин.
- В этом месяце «ПСЖ» сообщил о переходе 25-летнего вратаря сборной России Матвея Сафонова, который будет конкурировать с Доннаруммой.
- В прошлом сезоне 25-летний итальянец провел за парижан 42 матча, пропустил 38 мячей, провел 16 игр на ноль.
- Доннарумма сейчас на Евро-2024 в составе Италии.