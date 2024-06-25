Алдонин высказался о будущем Чалова в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Федора Чалова из московского клуба.
– Новый главный тренер ЦСКА Николич заявил, что клуб не будет удерживать Чалова. Как думаете, команде нужно удерживать Федора?
– Думаю, что у Федора есть свой план развития карьеры. Он неоднократно не скрывал, что хочет попробовать себя в Европе. Думаю, ориентирован на продолжение карьеры в Европе.
– Если поступит предложение от «Зенита», то это будет хорошим переходом для Чалова?
– Давайте дождемся предложения.
– Чалов сможет стать лучше под руководством Николича?
– Будет работать – хорошо. Вполне возможно, что сможет. Все зависит от Федора.
– Шуманский и Мусаев смогут навязать борьбу Чалову в новом сезоне?
– Спросите у Николича.
- В минувшем сезоне 26-летний Чалов провел 41 игру, забил 16 мячей и отдал 5 результативных передач.
- Контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года.