Алдонин высказался о будущем Чалова в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Федора Чалова из московского клуба.

– Новый главный тренер ЦСКА Николич заявил, что клуб не будет удерживать Чалова. Как думаете, команде нужно удерживать Федора?

– Думаю, что у Федора есть свой план развития карьеры. Он неоднократно не скрывал, что хочет попробовать себя в Европе. Думаю, ориентирован на продолжение карьеры в Европе.

– Если поступит предложение от «Зенита», то это будет хорошим переходом для Чалова?

– Давайте дождемся предложения.

– Чалов сможет стать лучше под руководством Николича?

– Будет работать – хорошо. Вполне возможно, что сможет. Все зависит от Федора.

– Шуманский и Мусаев смогут навязать борьбу Чалову в новом сезоне?

– Спросите у Николича.