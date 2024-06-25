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    Алдонин высказался о будущем Чалова в ЦСКА

    Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Федора Чалова из московского клуба.

    – Новый главный тренер ЦСКА Николич заявил, что клуб не будет удерживать Чалова. Как думаете, команде нужно удерживать Федора?

    – Думаю, что у Федора есть свой план развития карьеры. Он неоднократно не скрывал, что хочет попробовать себя в Европе. Думаю, ориентирован на продолжение карьеры в Европе.

    – Если поступит предложение от «Зенита», то это будет хорошим переходом для Чалова?

    – Давайте дождемся предложения.

    – Чалов сможет стать лучше под руководством Николича?

    – Будет работать – хорошо. Вполне возможно, что сможет. Все зависит от Федора.

    – Шуманский и Мусаев смогут навязать борьбу Чалову в новом сезоне?

    – Спросите у Николича.

    • В минувшем сезоне 26-летний Чалов провел 41 игру, забил 16 мячей и отдал 5 результативных передач.
    • Контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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