Кирьяков ответил на вопрос, является ли Дзюба великим российским нападающим

«Для меня великие нападающие – это те, которые проявляли себя не только в российском чемпионате, но и за границей, в европейских лигах. Тогда об их так называемом величии можно еще что-то говорить. А Дзюба неплохо сыграл на домашнем чемпионате мира. Это единственное из таких глобальных достижений.

Все остальные его большие заслуги – исключительно в РПЛ. Поэтому, на мой взгляд, Дзюба не входит в число величайших российских нападающих» – высказал мнение Кирьяков.