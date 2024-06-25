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    • Кирьяков ответил на вопрос, является ли Дзюба великим российским нападающим

    Кирьяков ответил на вопрос, является ли Дзюба великим российским нападающим

    «Для меня великие нападающие – это те, которые проявляли себя не только в российском чемпионате, но и за границей, в европейских лигах. Тогда об их так называемом величии можно еще что-то говорить. А Дзюба неплохо сыграл на домашнем чемпионате мира. Это единственное из таких глобальных достижений.

    Все остальные его большие заслуги – исключительно в РПЛ. Поэтому, на мой взгляд, Дзюба не входит в число величайших российских нападающих» – высказал мнение Кирьяков.

    • 35-летний нападающий Артем Дзюба в данный момент пребывает в статусе свободного агента и находится в поисках нового клуба. Сообщалось об интересе к воспитаннику «Спартака» со стороны «Пари НН» и «Химок».
    • В минувшем сезоне россиянин представлял цвета «Локомотива». В красно-зеленой майке Артем провел 26 игр, в которых отметился 4 голами и еще 4 раза ассистировал партнерам по команде.
    • Наибольшее количество игр в РПЛ Дзюба провел в составе «Зенита» из Санкт-Петербурга. За невский коллектив нападающий сыграл 249 встреч. В них он написал на свой счет 108 голов и 70 голевых передач. С петербуржцами Дзюба 4 раза выигрывал чемпионский титул РПЛ, а также брал другие трофеи.
    • Отметим, что в активе страйкера 30 голов в 55 матчах за сборную России.

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    Источник: Legalbet

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