Агент Миранчука рассказал, как проходят переговоры с «Локомотивом»

Агент Антона Миранчука Вадим Шпинев поделился подробностями переговоров по новому контракту с «Локомотивом». Нынешнее соглашение 28-летнего полузащитника с московским клубом истекает через неделю.

«У меня есть партнер, который ведет переговоры с «Локомотивом». Клуб предпринимает все шаги, чтобы Антон остался в команде.

На завтра назначен следующий раунд переговоров. По результатам можно будет что-то говорить, но пока то предложение, которое было сделано «Локомотивом», абсолютно не устраивает ни футболиста, ни нас», – сказал Шпинев.