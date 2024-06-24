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    • Агент Миранчука рассказал, как проходят переговоры с «Локомотивом»

    Агент Миранчука рассказал, как проходят переговоры с «Локомотивом»

    Агент Антона Миранчука Вадим Шпинев поделился подробностями переговоров по новому контракту с «Локомотивом». Нынешнее соглашение 28-летнего полузащитника с московским клубом истекает через неделю.

    «У меня есть партнер, который ведет переговоры с «Локомотивом». Клуб предпринимает все шаги, чтобы Антон остался в команде.

    На завтра назначен следующий раунд переговоров. По результатам можно будет что-то говорить, но пока то предложение, которое было сделано «Локомотивом», абсолютно не устраивает ни футболиста, ни нас», – сказал Шпинев.

    • Ранее сообщалось, что «Локо» готов выйти за пределы внутреннего правила потолка зарплат ради Миранчука.
    • Антон – воспитанник клуба.
    • В прошедшем сезоне он забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    ...короче
    1719246217
    ...а если, нет!... Гогда, в "Европу")...
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    subbotaspartak
    1719249122
    Взлетая - выше елей, не ведая преград, Прекрасные зарплаты летятлелятлетят
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    Skull_Boy
    1719250192
    Да никому ты не нужен в Европе, а если уж и есть интерес, то максимум от середняков или аутов, а у них денег нет на ЗП и тем более сам он не перейдет звЯзда же мля
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