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    Орлов заявил об отмирании амплуа Дзюбы

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением, что амплуа большого форварда становится неактуальным.

    «Левандовски и Жиру на Евро-2024 подтверждают мою теорию: малоподвижные футбольные «столбы», которые привязаны к одному месту и цепляются за мяч, всe меньше актуальны в футболе и отходят на второй план. У нас Дзюба это хорошо делал в своe время. Сегодня это уже никому не помогает.

    Посмотрите, какие скоростные нападающие в топ-командах. Сравните с диапазоном действий Гризманна, который без устали ищет мяч. Тот же Холанд – парень немаленький, но какой у него диапазон действий по всему фронту атаки! А на Евро из больших ребят пока только Роман Яремчук впечатляет. Его гол словакам меня просто потряс», – сказал Орлов.

    • Дзюба сейчас без клуба.
    • Последние 1,5 года он провел в «Локомотиве».
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:55
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    Комментарии (11)
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    Garrincha58
    1719205765
    а Фюллькруг в Германии, а в сборной Нидерландов Вут Вегхорст да и Жиру если бы его выпустили раньше наверняка бы забил так что господин Орлов, как всегда ерунду говоришь
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    Semenycch
    1719207536
    Бред сумасшедшего!
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    Таврида
    1719208221
    Какой у Холанда диапазон? Классический столб, просто у него феноменальная чуйка на позицию и 100%-ая заряженность на удар, в отличии от наших "столбов". Вот у Месси реально "диапазон действий по всему фронту атаки" был.
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    subbotaspartak
    1719209501
    Столб рабочий если на нём лампочка горит
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    NewLife
    1719211588
    У зюбы оно отмерло, хорошо хоть пока не отвалилось))
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    Из Твери Леха
    1719214106
    Выпусти Жиру, он забьет. У него чуйка.
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    andr45
    1719214318
    «Орлов заявил об отмирании амплуа ...» Генка, амплуа комментатора и футбольного экскперта уже давно умерло) И ты тоже у этому тоже руку приложил) В самом деле, все репортажи и експертизы этих шнякиных, губерниевых, радимовых, семшовых и прочей шелупони сводятся к одному — в «Спартаке» дураки, СТАНКОВИЧ (СЛИШКОВИЧ, АБАСКАЛЬ,ЭМЕРИ, КАРРЕРЕ, ТЕДЕСКО, ВАНОЛИ) - БЕЗДАРИ)))
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    mutabor0992
    1719214382
    У тЗюбы аплуа отмирает?Надо меньше его теребить!гыыы
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