Орлов заявил об отмирании амплуа Дзюбы

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением, что амплуа большого форварда становится неактуальным.

«Левандовски и Жиру на Евро-2024 подтверждают мою теорию: малоподвижные футбольные «столбы», которые привязаны к одному месту и цепляются за мяч, всe меньше актуальны в футболе и отходят на второй план. У нас Дзюба это хорошо делал в своe время. Сегодня это уже никому не помогает.

Посмотрите, какие скоростные нападающие в топ-командах. Сравните с диапазоном действий Гризманна, который без устали ищет мяч. Тот же Холанд – парень немаленький, но какой у него диапазон действий по всему фронту атаки! А на Евро из больших ребят пока только Роман Яремчук впечатляет. Его гол словакам меня просто потряс», – сказал Орлов.