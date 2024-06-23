Хакер пригрозил слить все документы о нарушениях «Манчестер Сити» ФФП

Основатель сайта Football Leaks Руй Пинту сообщил, что когда-нибудь он опубликует все документы, касающиеся нарушений «Манчестер Сити» финансового фэйр-плей.

По словам Пинту, у него есть доказательства намеренных нарушений со стороны английского клуба. Пинту, по его словам, владеет тысячами документов, которые удалось заполучить взломом электронных почт.

Все документы Пинту уже передал французским и немецким властям. Документы по «Сити» Руй пообещал опубликовать.