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    • Хакер пригрозил слить все документы о нарушениях «Манчестер Сити» ФФП

    Хакер пригрозил слить все документы о нарушениях «Манчестер Сити» ФФП

    Основатель сайта Football Leaks Руй Пинту сообщил, что когда-нибудь он опубликует все документы, касающиеся нарушений «Манчестер Сити» финансового фэйр-плей.

    По словам Пинту, у него есть доказательства намеренных нарушений со стороны английского клуба. Пинту, по его словам, владеет тысячами документов, которые удалось заполучить взломом электронных почт.

    Все документы Пинту уже передал французским и немецким властям. Документы по «Сити» Руй пообещал опубликовать.

    • АПЛ инициировала разбирательство в отношении «Сити». Оно начнется осенью.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 19:07
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    Комментарии (3)
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    R_a_i_n
    1719160676
    Совсем скоро обнаружится что Пинту в 1287 году имел половую связь с куртизанкой. Поэтому его нужно срочно привлечь к ответственности и подать на него сотню исков. Ну всё как обычно в цЫвилизованном, западом мире.
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    BRO_football
    1719161310
    Уже последние несколько лет появляются новости, что Манчестер Сити нарушают ФФП. Со стороны УЕФА и АПЛ - ноль реакции. Шейхи бабло заносят - можно не обращать внимания.
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    Skull_Boy
    1719161670
    Да всем пох_й и 90% доходов УЕФА это и есть шейхи с их контрактами и акциями
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