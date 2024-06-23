Экс-игрок «Краснодара» поделился впечатлениями от перехода Сафонова в «ПСЖ»

Бывший футболист «Краснодара» Леон Сабуа, играющий на армянский «Урарту», высказался по поводу перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Честно говоря, не удивился переходу, потому что я еще в молодежке «Краснодара» видел, насколько он сильный вратарь. С каждым годом он прогрессирует как спортсмен. Так что переход в «ПСЖ» не стал каким-то открытием. Считаю, он полностью соответствует уровню парижского клуба. Надеюсь, у него все получится», – высказал мнение Сабуа.