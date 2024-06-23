Экс-игрок «Краснодара» поделился впечатлениями от перехода Сафонова в «ПСЖ»

Бывший футболист «Краснодара» Леон Сабуа, играющий на армянский «Урарту», высказался по поводу перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Честно говоря, не удивился переходу, потому что я еще в молодежке «Краснодара» видел, насколько он сильный вратарь. С каждым годом он прогрессирует как спортсмен. Так что переход в «ПСЖ» не стал каким-то открытием. Считаю, он полностью соответствует уровню парижского клуба. Надеюсь, у него все получится», – высказал мнение Сабуа.
- Недавно «ПСЖ» официально сообщил о том, что 25-летний голкипер Матвей Сафонов будет представлять цвета парижского клуба. Цена сделки составила 20 миллионов евро.
- В минувшем сезоне основным голкипером французского гранда был итальянец Джанлуиджи Доннарумма, в данный момент принимающий участие вместе со своей сборной на Евро-2024.
- Матвей Сафонов является выпускником академии «Краснодара». В майке родного клуба россиянин провел 175 поединков, в которых пропустил 208 мячей. В активе игрока 53 «сухих» матча.
- В минувшем розыгрыше РПЛ Сафонов своей игрой помог «Краснодару» занять историческое второе место. Матвей пропустил 27 голов в 30 встречах и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
- Отметим, что в активе Сафонова 14 игр за сборную России.