Экс-игрок «Динамо» высказался о перспективах Лунева в московском клубе

Бывший футболист «Динамо» Эрик Корчагин поделился своим мнением по поводу перехода голкипера Андрея Лунева в столичный клуб.

«Что касается трансфера Лунева, то, как практика показывает, если покупают футболиста, то в любом случае он будет играть, так как на него потратили деньги. На мой взгляд, в начале Лунев будет основным вратарем «Динамо», а потом кто будет сильнее, тот и будет играть. Будет конкуренция», – высказался Корчагин.