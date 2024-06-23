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    • Экс-игрок «Динамо» высказался о перспективах Лунева в московском клубе

    Экс-игрок «Динамо» высказался о перспективах Лунева в московском клубе

    Бывший футболист «Динамо» Эрик Корчагин поделился своим мнением по поводу перехода голкипера Андрея Лунева в столичный клуб.

    «Что касается трансфера Лунева, то, как практика показывает, если покупают футболиста, то в любом случае он будет играть, так как на него потратили деньги. На мой взгляд, в начале Лунев будет основным вратарем «Динамо», а потом кто будет сильнее, тот и будет играть. Будет конкуренция», – высказался Корчагин.

    • Недавно было объявлено, что российский страж ворот Андрей Лунев будет представлять цвета «Динамо».
    • Минувший сезон вратарь провел в «Карабахе» из Азербайджана, где сыграл 34 встречи и пропустил 43 гола. Также в активе Лунева 10 «сухих» матчей.
    • Наибольшее количество игр в РПЛ Лунев провел в составе «Зенита» из Санкт-Петербурга. За невский коллектив россиянин сыграл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов и 47 раз сыграл на «ноль».
    • Отметим, что в активе Лунева 7 поединков за сборную России.
    • «Динамо» в завершившемся розыгрыше российского первенства заняло 3 место.

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    Источник: «Чемпионат»

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