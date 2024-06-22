Агент бразильского вингера «Балтики» высказался о будущем игрока в клубе

Агент бразильского футболиста «Балтики» Алекса Фернандеса Эдуардо Пинейро прокомментировал будущее вингера в клубе.

«В ближайшее время Алекс присоединится к «Балтике», он уже на пути в Россию. Будущее? Планируем остаться в Калининграде», – заявил агент.