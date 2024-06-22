Агент бразильского вингера «Балтики» высказался о будущем игрока в клубе

Агент бразильского футболиста «Балтики» Алекса Фернандеса Эдуардо Пинейро прокомментировал будущее вингера в клубе.
«В ближайшее время Алекс присоединится к «Балтике», он уже на пути в Россию. Будущее? Планируем остаться в Калининграде», – заявил агент.
- 22-летний бразилец Алекс Фернандес представляет цвета «Балтики» с зимы 2024 года.
- В майке балтийского коллектива футболист провел 12 игр в РПЛ. В них Алекса сумел отметиться 4 забитыми мячами.
- Также Фернандес набрал 1+1 по системе «гол плюс пас» в 6 поединках Кубка России.
- «Балтика» Сергея Игнашевича по итогам 30 туров российского первенства заработала 26 очков, финишировав на 15-й строчке. Следующий сезон калининградцы проведут в Первой лиги.