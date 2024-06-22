«Локомотив» заинтересован в переходе Бакаева

Российский футболист Зелимхан Бакаев может вернуться в Москву.

По сведениям СМИ, боссы «Локомотива» рассматривают кандидатуру Зелимхана Бакаева в качестве усиления. При этом отмечается, что клуб отпугивает высокий оклад воспитанника «Спартака».