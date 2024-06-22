«Локомотив» заинтересован в переходе Бакаева

Российский футболист Зелимхан Бакаев может вернуться в Москву.
По сведениям СМИ, боссы «Локомотива» рассматривают кандидатуру Зелимхана Бакаева в качестве усиления. При этом отмечается, что клуб отпугивает высокий оклад воспитанника «Спартака».
- 27-летний россиянин Зелимхан Бакаев, играющий на позиции атакующего хавбека, пополнил состав «Зенита» из Санкт-Петербурга в 2022 году. В майке невского коллектива воспитанник «Спартака» провел 34 поединка. В них он сумел записать в свой актив 3+3 по системе «гол плюс пас».
- Прошлым летом Зелимхан бы отдан в аренду в «Аль-Вахду» из ОАЭ.
- Ранее председатель правления российского гегемона Александр Медведев сообщил, что Бакаев вернется в команду после аренды.