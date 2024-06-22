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    «Локомотив» заинтересован в переходе Бакаева

    Российский футболист Зелимхан Бакаев может вернуться в Москву.

    По сведениям СМИ, боссы «Локомотива» рассматривают кандидатуру Зелимхана Бакаева в качестве усиления. При этом отмечается, что клуб отпугивает высокий оклад воспитанника «Спартака».

    • 27-летний россиянин Зелимхан Бакаев, играющий на позиции атакующего хавбека, пополнил состав «Зенита» из Санкт-Петербурга в 2022 году. В майке невского коллектива воспитанник «Спартака» провел 34 поединка. В них он сумел записать в свой актив 3+3 по системе «гол плюс пас».
    • Прошлым летом Зелимхан бы отдан в аренду в «Аль-Вахду» из ОАЭ.
    • Ранее председатель правления российского гегемона Александр Медведев сообщил, что Бакаев вернется в команду после аренды.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (1)
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    VVM1964
    1719010219
    Уверен, что Бакаев найдет себе место в команде из первой 8-ки ...
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