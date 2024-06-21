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    • Смородская: «Локомотив» становится клубом-донором и ни к чему не стремится»

    Смородская: «Локомотив» становится клубом-донором и ни к чему не стремится»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на переход Максима Глушенкова в «Зенит».

    «Мне многое непонятно в «Локомотиве». Я об этом регулярно говорю. До сих пор мне ничего не понятно, потому что я не вижу никакого усиления в «Локомотиве». Я вижу, они готовы отпустить всех, но усиливаться не готовы. Подумала, может, меняется стратегия развития клуба.

    Есть клубы-доноры, которые не стремятся ни к каким достижениям и завоеваниям высоких мест в чемпионатах, а хотят растить качественных игроков на продажу. Наверное, «Локомотив» переходит к такой стратегии. Клуб не поменял тренера, а тренер – середняк. Он, скорее, тренер второй восьмeрки, а не первой. Отсюда вся эта трансферная политика», – сказала Смородская.

    • Глушенков – лучший ассистент РПЛ прошедшего сезона. На его счету 15 результативных передач.
    • 24-летний полузащитник подписал с «Зенитом» контракт до 2029 года. Он заработает в новом клубе 1 миллиард рублей.
    • Глушенков – воспитанник «Чертаново».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (4)
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    The only one
    1718960142
    пора в лучшую лигу мира
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    Цугундeр
    1718960546
    Богатые тоже плачут. Путь от парадного тамбура до рабочего измеряется длиной вагона и количеством дверей.. И всех это ждёт.(
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    Cleaner
    1718961111
    Локомотив это бизнес-проект для обогащения тех, кто в нем участвует.
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    Красногорск_Фан
    1718967546
    Все правильно сказала. Клуб не идея а "обязательная повинность" РЖД. Всем на все плевать а попутно можно попилить
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