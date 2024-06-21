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    Зиньковский: «Расстроюсь, если Горшков перейдет в «Зенит»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о возможном приходе в клуб латераля «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.

    • По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера Горшкова в «Зенит» составит 120 миллионов рублей.
    • В минувшем сезоне 25-летний Горшков провел за «Крылья Советов» 34 матча, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
    • Сообщалось, что на игрока сборной России претендовал «Спартак», но клуб из Санкт-Петербурга предложил футболисту более выгодные условия.

    «Видел новости, что Горшков может перейти в «Спартак» или «Зенит». Общались с ним. Ждeм, как у него сложится: Самара, «Спартак», «Зенит».

    В любом случае поздравлю его. Могла бы снова быть связка Горшков-Зиньковский. Если он перейдeт в «Зенит», то чуть-чуть расстроюсь. Но такая судьба у Юры. Посмотрим, как она сложится. В любом случае желал и желаю ему удачи», – сказал Зиньковский.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    The only one
    1718960332
    товар-деньги- товар...
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    andr2112
    1718964252
    можешь чуть-чуть начинать расстраиваться
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    andrei-sarap-yandex
    1718971285
    растроился из за зарплаты...завидуй ЗИНЬКОВСКИЙ молча
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