Зиньковский: «Расстроюсь, если Горшков перейдет в «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о возможном приходе в клуб латераля «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.

По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера Горшкова в «Зенит» составит 120 миллионов рублей.

В минувшем сезоне 25-летний Горшков провел за «Крылья Советов» 34 матча, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Сообщалось, что на игрока сборной России претендовал «Спартак», но клуб из Санкт-Петербурга предложил футболисту более выгодные условия.

«Видел новости, что Горшков может перейти в «Спартак» или «Зенит». Общались с ним. Ждeм, как у него сложится: Самара, «Спартак», «Зенит».

В любом случае поздравлю его. Могла бы снова быть связка Горшков-Зиньковский. Если он перейдeт в «Зенит», то чуть-чуть расстроюсь. Но такая судьба у Юры. Посмотрим, как она сложится. В любом случае желал и желаю ему удачи», – сказал Зиньковский.