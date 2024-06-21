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    • Пономарев заявил, что Соболев станет лучшим бомбардиром РПЛ только в одном случае

    Пономарев заявил, что Соболев станет лучшим бомбардиром РПЛ только в одном случае

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил о стагнации форварда «Спартака» Александра Соболева.

    «Соболев уже два года не прогрессирует. Застрял на каком-то среднем и уровне и рискует там же остаться. Все-таки парень не молодеет.

    Сможет ли он забить больше всех в следующем сезоне? Должно произойти чудо, чтобы Соболев стал лучшим бомбардиром РПЛ», – сказал Пономарев.

    • Игрок может на днях перейти в «Зенит».
    • Соболев в «Спартаке» 4 года.
    • В минувшем сезоне РПЛ Александр провел 28 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    ilichkadr
    1718955601
    "Соболев станет лучшим бомбардиром РПЛ только в одном случае" Интересно бы узнать об это одном случае. Видимо этот случай "ЧУДО"?
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