Пономарев заявил, что Соболев станет лучшим бомбардиром РПЛ только в одном случае

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил о стагнации форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Соболев уже два года не прогрессирует. Застрял на каком-то среднем и уровне и рискует там же остаться. Все-таки парень не молодеет.

Сможет ли он забить больше всех в следующем сезоне? Должно произойти чудо, чтобы Соболев стал лучшим бомбардиром РПЛ», – сказал Пономарев.