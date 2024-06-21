Пономарев заявил, что Соболев станет лучшим бомбардиром РПЛ только в одном случае

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил о стагнации форварда «Спартака» Александра Соболева.
«Соболев уже два года не прогрессирует. Застрял на каком-то среднем и уровне и рискует там же остаться. Все-таки парень не молодеет.
Сможет ли он забить больше всех в следующем сезоне? Должно произойти чудо, чтобы Соболев стал лучшим бомбардиром РПЛ», – сказал Пономарев.
- Игрок может на днях перейти в «Зенит».
- Соболев в «Спартаке» 4 года.
- В минувшем сезоне РПЛ Александр провел 28 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.