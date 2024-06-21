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    Обращение Глушенкова к «Локомотиву» после ухода в «Зенит»

    Новичок «Зенита» Максим Глушенков обратился к болельщикам «Локомотива» – своего бывшего клуба.

    «Уважаемая команда и болельщики «Локомотива»! Сегодня я покидаю клуб, но, надеюсь, оставляю добрую память о себе в красно-зеленой семье. На протяжении полутора сезонов я каждый день выкладывался на 150 процентов, чтобы помогать команде добиваться результатов. В любой ситуации своими действиями старался радовать вас.

    В тех результатах и рекордах, которые получилось достичь в футболке «Локомотива», есть большая заслуга не только меня и моих партнеров, но и каждого из вас: все ваши эмоции помогали мне идти вперед, расти и добиваться новых высот. Отдельно хочу поблагодарить тренерский штаб и моих партнеров, без которых мой прогресс был бы невозможен.

    Выступая за «Локомотив», я был всегда с вами честен: и на поле, и за его пределами. Хочу остаться честен и сейчас. Наступило время перейти к следующему этапу карьеры, но что бы ни произошло дальше, «Локомотив» навсегда останется в моем сердце, ведь это был один из лучших этапов моей футбольной жизни. Спасибо вам большое за поддержку!» – написал Глушенков в соцсети.

    • 24-летний Глушенков провел в минувшем сезоне 38 матчей за «Локомотив», забил 9 голов, отдал 19 передач.
    • Форвард пришел в московский клуб в декабре 2022 года из «Крыльев Советов».
    • Также Глушенков выступал за «Спартак».

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    Источник: «Бомбардир»

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