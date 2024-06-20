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    В «Локомотиве» высказались о шансах сохранить Глушенкова

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отметил, что условия, которые предложил «Зенит» нападающему Максиму Глушенкову, значительно выше, чем те, что может предложить московский клуб.

    – Был ли у «Локомотива» шанс сохранить Максима Глушенкова?

    – Безусловно, шанс был, если бы Максим сам принял решение остаться. Когда активируется функция выкупа, последнее слово остается за футболистом. Условия, которые предложил «Зенит», значительно выше, чем те, что может предложить «Локомотив». Хотя «Локомотив» предложил Максиму существенно улучшить условия.

    В этом плане он выбрал «Зенит» для дальнейшей работы. Хочется пожелать ему успехов в новом клубе, продолжать дальше развиваться так же, как это было в «Локомотиве». Сегодня в «Локомотиве» созданы все условия для развития талантливых футболистов.

    – Верно ли я понимаю, что «Локомотив» действительно давал новый контракт Глушенкову?

    – Мне бы не хотелось вдаваться в детали. Клуб сработал, сделал все, что мог сделать в данных условиях.

    • Сегодня «Зенит» объявил о подписании контракта с Глушенковым по схеме «4+1».
    • 24-летний форвард провел в минувшем сезоне 38 матчей за «Локомотив», забил 9 голов, отдал 19 передач.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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