В «Локомотиве» выразили сожаление из-за ухода Глушенкова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о влиянии на команду ухода нападающего Максима Глушенкова в «Зенит».

– Насколько «Локомотив» потеряет в игре от ухода Глушенкова?

– Впереди месяц подготовки к новому сезону. Надеюсь, что мы сумеем произвести определенные перестроения, ввести игроков. У нас есть футболисты, которые потенциально способны играть на очень высоком уровне. Есть те, кто уже играет на высоком уровне. Надеюсь, что очень болезненным для команды уход Максима не станет. Хотя я по-прежнему лично сожалею, что это произошло. Желаем ему удачи и продолжения развития.

Мы обещаем игрокам и придерживаемся этого правила – клуб искусственно не препятствует переходу при получении улучшенных условий. Мы хотим, чтобы игроки развивались, строили свою карьеру. Конечно, предпочтительно, чтобы это было в «Локомотиве». Но если условия значительно лучше, чем мы можем предложить – мы ничего не можем поделать.