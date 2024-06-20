Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    В «Локомотиве» выразили сожаление из-за ухода Глушенкова

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о влиянии на команду ухода нападающего Максима Глушенкова в «Зенит».

    – Насколько «Локомотив» потеряет в игре от ухода Глушенкова?

    – Впереди месяц подготовки к новому сезону. Надеюсь, что мы сумеем произвести определенные перестроения, ввести игроков. У нас есть футболисты, которые потенциально способны играть на очень высоком уровне. Есть те, кто уже играет на высоком уровне. Надеюсь, что очень болезненным для команды уход Максима не станет. Хотя я по-прежнему лично сожалею, что это произошло. Желаем ему удачи и продолжения развития.

    Мы обещаем игрокам и придерживаемся этого правила – клуб искусственно не препятствует переходу при получении улучшенных условий. Мы хотим, чтобы игроки развивались, строили свою карьеру. Конечно, предпочтительно, чтобы это было в «Локомотиве». Но если условия значительно лучше, чем мы можем предложить – мы ничего не можем поделать.

    • 24-летний Глушенков провел в минувшем сезоне 38 матчей за «Локомотив», забил 9 голов, отдал 19 передач.
    • Форвард пришел в московский клуб в декабре 2022 года из «Крыльев Советов».

    Новости по теме
    В «Локомотиве» высказались о шансах сохранить Глушенкова
    Реакция Смородской на трансфер Глушенкова в «Зенит» 5
    Мостовой отреагировал на переход Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит» 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:43
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Каратель помойников
    1718902217
    Открыто заявил что не могут проводницы тягаться с трубой,и цены на ЖД не поднимешь,уже некуда поднимать почти как на самолёт билеты стоят.когда же перестанут госкорпорации трандирить деньги не понять на что и займутся более нужными делами
    Ответить
    Антибиотик
    1718902355
    О чем он там сожалеет?! Упырь!!! Сам продал, а хочет быть белым и пушистым. Прошли времена спортивных деятелей, одни торгаши бессовестные остались. Болельщиков в жесткие рамки поставили, вроде и хочешь болеть за любимую команду, а в душе вот таких вот базарных недочеловеков просто презираешь!
    Ответить
    val69
    1718902674
    У РЖД денег, как у дурака махорки... Просто, в приоритете, не футбол, а жадоба, личная нажива.. Спонсор, бл... Крыша для воровства...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+