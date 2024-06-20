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    Реакция Смородской на трансфер Глушенкова в «Зенит»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на переход Максима Глушенкова в «Зенит».

    «Мне кажется, это неплохой трансфер для него. Надо помнить, что «Зенит» стал чемпионом. Это следующая ступень в карьере Максима. Поживем – увидим, будет ли он проходить в состав. Место в составе не приносят на блюдечке, его надо заработать. Надо быть лучшим на своей позиции. Секрет очень простой: без конкуренции не будет развития», – сказала Смородская.

    • Глушенков – лучший ассистент РПЛ прошедшего сезона. На его счету 15 результативных передач.
    • 24-летний полузащитник подписал с «Зенитом» контракт до 2029 года. Он заработает в новом клубе 1 миллиард рублей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    БАЗАРА НЕТ
    1718897125
    И это верно! Думается у него получится
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    Semenycch
    1718898796
    Неожиданно адекватное заявление этой футбольной болельщицы.
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    шахта Заполярная
    1718899094
    Зачетно языком провела по помойке
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