Реакция Смородской на трансфер Глушенкова в «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на переход Максима Глушенкова в «Зенит».

«Мне кажется, это неплохой трансфер для него. Надо помнить, что «Зенит» стал чемпионом. Это следующая ступень в карьере Максима. Поживем – увидим, будет ли он проходить в состав. Место в составе не приносят на блюдечке, его надо заработать. Надо быть лучшим на своей позиции. Секрет очень простой: без конкуренции не будет развития», – сказала Смородская.