Реакция Смородской на трансфер Глушенкова в «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на переход Максима Глушенкова в «Зенит».
«Мне кажется, это неплохой трансфер для него. Надо помнить, что «Зенит» стал чемпионом. Это следующая ступень в карьере Максима. Поживем – увидим, будет ли он проходить в состав. Место в составе не приносят на блюдечке, его надо заработать. Надо быть лучшим на своей позиции. Секрет очень простой: без конкуренции не будет развития», – сказала Смородская.
- Глушенков – лучший ассистент РПЛ прошедшего сезона. На его счету 15 результативных передач.
- 24-летний полузащитник подписал с «Зенитом» контракт до 2029 года. Он заработает в новом клубе 1 миллиард рублей.