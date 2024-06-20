Мостовой отреагировал на переход Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит»

Бывший игрок сборной России «Спартака» Александр Мостовой высказался о переходе Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

Лучший ассистент прошедшего сезона РПЛ подписал с петербуржцами контракт до 2029 года.

Он заработает в «Зените» 1 миллиард рублей.

«Он – хороший сильный игрок и поступил правильно, что пошел за большими деньгами. По сегодняшней жизни все понимают, что деньги решают все. Сейчас такие времена, что ты можешь заработать бешенные деньги и не рваться в Европу. «Зенит» укрепляется еще сильнее, хотя он и так укреплен», – сказал Мостовой.