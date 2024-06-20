Глушенков прокомментировал переход в «Зенит»

Новичок «Зенита» Максим Глушенков дал первый комментарий после перехода в петербургскую команду.
Лучший ассистент прошедшего сезона РПЛ подписал контракт до 2029 года. Он заработает в «Зените» 1 миллиард рублей.
– Максим, мы рады приветствовать вас в «Зените» и в Петербурге. Расскажите, что вы сейчас чувствуете?
– Пока что смешанные чувства – были насыщенные дни в Петербурге, прохождение медосмотра, но в целом эмоции только положительные – они могут быть только такими у человека, который подписывает контракт с таким клубом как «Зенит».
– Можно сказать, что ваш трансфер стал одним из самых ожидаемых для петербургских болельщиков – в СМИ были сотни публикаций о том, что вы переходите, много комментариев и обзоров экспертов. Насколько интерес петербургского клуба стал неожиданным для вас?
– Думаю, что после того, как я сделал шестнадцать голевых передач, это не странно (улыбается). Мы посоветовались с агентом, посчитали, что так будет лучше и приняли такое решение.
– Насколько тяжело оно давалось для вас? Долго ли советовались с семьей?
– Да, я очень долго советовался – и с семьей, и с агентом, и с другими футбольными людьми, потому что такое решение принять сразу очень непросто, все-таки у меня был очень хороший сезон в «Локомотиве».
– Какие самые ближайшие профессиональные цели вы ставите перед собой? Есть ли у вас глобальная футбольная мечта?
– Первая цель – закрепиться в составе и показать свой футбол, в который я умею играть.
– Что насчет самой большой футбольной мечты?
– Выигрывать трофеи, это даже не обсуждается.
– Сейчас у вас есть возможность обратиться ко всем петербургским болельщикам. Вам слово!
– Дорогие болельщики «Зенита», можете меня поддержать в первое время? Прошу вашей поддержки!