Глушенков прокомментировал переход в «Зенит»

Новичок «Зенита» Максим Глушенков дал первый комментарий после перехода в петербургскую команду.

Лучший ассистент прошедшего сезона РПЛ подписал контракт до 2029 года. Он заработает в «Зените» 1 миллиард рублей.

– Максим, мы рады приветствовать вас в «Зените» и в Петербурге. Расскажите, что вы сейчас чувствуете?

– Пока что смешанные чувства – были насыщенные дни в Петербурге, прохождение медосмотра, но в целом эмоции только положительные – они могут быть только такими у человека, который подписывает контракт с таким клубом как «Зенит».

– Можно сказать, что ваш трансфер стал одним из самых ожидаемых для петербургских болельщиков – в СМИ были сотни публикаций о том, что вы переходите, много комментариев и обзоров экспертов. Насколько интерес петербургского клуба стал неожиданным для вас?

– Думаю, что после того, как я сделал шестнадцать голевых передач, это не странно (улыбается). Мы посоветовались с агентом, посчитали, что так будет лучше и приняли такое решение.

– Насколько тяжело оно давалось для вас? Долго ли советовались с семьей?

– Да, я очень долго советовался – и с семьей, и с агентом, и с другими футбольными людьми, потому что такое решение принять сразу очень непросто, все-таки у меня был очень хороший сезон в «Локомотиве».

– Какие самые ближайшие профессиональные цели вы ставите перед собой? Есть ли у вас глобальная футбольная мечта?

– Первая цель – закрепиться в составе и показать свой футбол, в который я умею играть.

– Что насчет самой большой футбольной мечты?

– Выигрывать трофеи, это даже не обсуждается.

– Сейчас у вас есть возможность обратиться ко всем петербургским болельщикам. Вам слово!

– Дорогие болельщики «Зенита», можете меня поддержать в первое время? Прошу вашей поддержки!