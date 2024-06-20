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    Глушенков прокомментировал переход в «Зенит»

    Новичок «Зенита» Максим Глушенков дал первый комментарий после перехода в петербургскую команду.

    Лучший ассистент прошедшего сезона РПЛ подписал контракт до 2029 года. Он заработает в «Зените» 1 миллиард рублей.

    – Максим, мы рады приветствовать вас в «Зените» и в Петербурге. Расскажите, что вы сейчас чувствуете?

    – Пока что смешанные чувства – были насыщенные дни в Петербурге, прохождение медосмотра, но в целом эмоции только положительные – они могут быть только такими у человека, который подписывает контракт с таким клубом как «Зенит».

    – Можно сказать, что ваш трансфер стал одним из самых ожидаемых для петербургских болельщиков – в СМИ были сотни публикаций о том, что вы переходите, много комментариев и обзоров экспертов. Насколько интерес петербургского клуба стал неожиданным для вас?

    – Думаю, что после того, как я сделал шестнадцать голевых передач, это не странно (улыбается). Мы посоветовались с агентом, посчитали, что так будет лучше и приняли такое решение.

    – Насколько тяжело оно давалось для вас? Долго ли советовались с семьей?

    – Да, я очень долго советовался – и с семьей, и с агентом, и с другими футбольными людьми, потому что такое решение принять сразу очень непросто, все-таки у меня был очень хороший сезон в «Локомотиве».

    – Какие самые ближайшие профессиональные цели вы ставите перед собой? Есть ли у вас глобальная футбольная мечта?

    – Первая цель – закрепиться в составе и показать свой футбол, в который я умею играть.

    – Что насчет самой большой футбольной мечты?

    – Выигрывать трофеи, это даже не обсуждается.

    – Сейчас у вас есть возможность обратиться ко всем петербургским болельщикам. Вам слово!

    – Дорогие болельщики «Зенита», можете меня поддержать в первое время? Прошу вашей поддержки!

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии (9)
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    Garrincha58
    1718891693
    для него хорошая прибавка в семейный бюджет, но на счёт титулов это к Кейну
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    САДЫЧОК
    1718891714
    С Семаком Зенит всегда будет лихорадить, хоть Глушенков , хоть Вендел.
    Ответить
    somn
    1718891773
    Мы-то поддержим, да сам не плошай!
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1718892043
    Поддержим
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1718892098
    Вот и сразу же,в первый сезон ,и чемпионом станешь
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1718892146
    Тем более в юбилей) денег больше будет за чемпионство)
    Ответить
    Freyd
    1718892741
    Борись за основу,а то штаны протрешь.
    Ответить
    Цугундeр
    1718893974
    Как бы сказал безвременно покинувший нас Суворов69 ).. Давай за нас ,давай брат , за Промквас ..!) ------ Попробуй , может понравится , вдруг и получится...
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