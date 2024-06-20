Антон Миранчук не рассматривает варианты с российскими клубами

Полузащитник Антон Миранчук собирается продолжить карьеру в зарубежном клубе. По данным «Матч ТВ», представители игрока не рассматривают предложения от «Локомотива» и других российских клубов.

У игрока есть варианты продолжить карьеру в Саудовской Аравии и ОАЭ, но сам игрок хочет уехать в Европу. В частности, он хотел бы перебраться в один из турецких клубов, чтобы быть ближе к брату Алексею, который выступает за итальянскую «Аталанту».