Антон Миранчук не рассматривает варианты с российскими клубами

Полузащитник Антон Миранчук собирается продолжить карьеру в зарубежном клубе. По данным «Матч ТВ», представители игрока не рассматривают предложения от «Локомотива» и других российских клубов.
У игрока есть варианты продолжить карьеру в Саудовской Аравии и ОАЭ, но сам игрок хочет уехать в Европу. В частности, он хотел бы перебраться в один из турецких клубов, чтобы быть ближе к брату Алексею, который выступает за итальянскую «Аталанту».
- Нынешний контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает 30 июня 2024 года.
- В минувшем сезоне 28-летний хавбек провел 38 матчей за московскую команду, забил 8 голов, отдал 7 передач.
- Миранчук дебютировал в первой команде «Локомотива» в 2013 году. В 2016-м он уходил в аренду в эстонскую «Левадию».