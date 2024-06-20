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    • Антон Миранчук не рассматривает варианты с российскими клубами

    Антон Миранчук не рассматривает варианты с российскими клубами

    Полузащитник Антон Миранчук собирается продолжить карьеру в зарубежном клубе. По данным «Матч ТВ», представители игрока не рассматривают предложения от «Локомотива» и других российских клубов.

    У игрока есть варианты продолжить карьеру в Саудовской Аравии и ОАЭ, но сам игрок хочет уехать в Европу. В частности, он хотел бы перебраться в один из турецких клубов, чтобы быть ближе к брату Алексею, который выступает за итальянскую «Аталанту».

    • Нынешний контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает 30 июня 2024 года.
    • В минувшем сезоне 28-летний хавбек провел 38 матчей за московскую команду, забил 8 голов, отдал 7 передач.
    • Миранчук дебютировал в первой команде «Локомотива» в 2013 году. В 2016-м он уходил в аренду в эстонскую «Левадию».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (8)
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    acor94
    1718875988
    Ещё один мечтает об Европе в виде Турции...
    Ответить
    Semenycch
    1718876881
    Локо заявило о переходе Глушенкова в Зенит!
    Ответить
    ...короче
    1718876978
    ...когда-то, каждая вторая баба, готова была выскочить замуж за иностранца и похеру, какого. Теперь это происходит с нашими футболерами... Явная недооценка собственного "Я" и переоценка своего профессионализма...
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1718876984
    В Турцию поближе к Италии,к брату)) спекулянт блин,нужны ли вы друг другу то )))
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1718877104
    Думаю он и на Кипр согласен, ближе к брату)
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    БАЗАРА НЕТ
    1718877221
    Антошка иди копать картошку)
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