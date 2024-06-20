Каземиро отказал «Баварии»

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро ответил отказом на предложение «Баварии» о переходе этим летом. По данным Trivela, мюнхенцы впервый контактировали с игроком еще по окончании сезона-2022/23.

Теперь немецкий клуб переключился на Жоау Палинью, предложив за опорника «Фулхэма» 45 миллионов евро.