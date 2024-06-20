Каземиро отказал «Баварии»

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро ответил отказом на предложение «Баварии» о переходе этим летом. По данным Trivela, мюнхенцы впервый контактировали с игроком еще по окончании сезона-2022/23.
Теперь немецкий клуб переключился на Жоау Палинью, предложив за опорника «Фулхэма» 45 миллионов евро.
- 32-летний Каземиро провел в прошлом сезоне 32 матча за клуб, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
- 28-летний Палинья сыграл в минувшем сезоне в 39 встречах за «Фулхэм», забил 4 мяча и 1 раз сделал голевой пас.