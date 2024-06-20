Медведев ответил на вопрос о Глушенкове и Горшкове

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном приобретении петербуржцами нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова и защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.
– Сделки по Глушенкову и Горшкову закрыты?
– Ждите официальных сообщений.
- Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что сделки по обоим игрокам были закрыты.
- 24-летний Глушенков провел в минувшем сезоне 38 матчей за «Локомотив», забил 9 голов, отдал 19 передач.
- 25-летний Горшков сыграл в прошедшем сезоне в 34 встречах за «Крылья Советов», отметился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.