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    Медведев ответил на вопрос о Глушенкове и Горшкове

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном приобретении петербуржцами нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова и защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.

    – Сделки по Глушенкову и Горшкову закрыты?

    – Ждите официальных сообщений.

    • Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что сделки по обоим игрокам были закрыты.
    • 24-летний Глушенков провел в минувшем сезоне 38 матчей за «Локомотив», забил 9 голов, отдал 19 передач.
    • 25-летний Горшков сыграл в прошедшем сезоне в 34 встречах за «Крылья Советов», отметился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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    Источник: Sport24

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