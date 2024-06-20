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    Талалаев не стал комментировать своe будущее в «Химках»

    Наставник «Химок» Андрей Талалаев отказался отвечать на вопрос о своем будущем в клубе.

    «Остаюсь ли я в «Химках»? До свидания, без комментариев», – ответил Талалаев.

    • 51-летний тренер Андрей Талалаев был утвержден наставником «Химок» в 2023 году. У руля подмосковного коллектива россиянин провел 47 поединков, одержав 25 побед. Также в активе специалиста 8 ничьих и 14 поражений.
    • В минувшем розыгрыше Первой лиги «Химки» сумели занять 1 место и добиться повышения в классе. Следующий сезон химчане проведут в РПЛ.
    • Ранее в СМИ сообщили, что Талалаев покинет «Химки».

    Источник: «РБ Спорт»

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    Хамло! Правильно что выгнали тебя и работу не найдешь тормознутый
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