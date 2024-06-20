Талалаев не стал комментировать своe будущее в «Химках»

Наставник «Химок» Андрей Талалаев отказался отвечать на вопрос о своем будущем в клубе.
«Остаюсь ли я в «Химках»? До свидания, без комментариев», – ответил Талалаев.
- 51-летний тренер Андрей Талалаев был утвержден наставником «Химок» в 2023 году. У руля подмосковного коллектива россиянин провел 47 поединков, одержав 25 побед. Также в активе специалиста 8 ничьих и 14 поражений.
- В минувшем розыгрыше Первой лиги «Химки» сумели занять 1 место и добиться повышения в классе. Следующий сезон химчане проведут в РПЛ.
- Ранее в СМИ сообщили, что Талалаев покинет «Химки».